Fundação Cultural Calmon Barreto restaura instrumentos da Escola Municipal de Música

Visando garantir mais segurança, qualidade no ensino e ampliar as possibilidades de acesso à música, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realizou a restauração de 13 instrumentos de sopro e garantiu kits de cordas para a Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo”. Os materiais foram entregues aos professores em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (29), com participação do prefeito de Araxá, Robson Magela.

A cerimônia contou ainda com as presenças da presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, da diretora da Escola de Música, Márcia Balieiro, e equipe, do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e demais servidores da FCCB.

Entre os itens restaurados estão 3 Trombones de Vara, 2 Bombardinos, 2 Sax Horn, 2 Saxofones, 2 Clarinetes, 1 Eufônio e 1 Flauta Transversal. Neles foram realizados serviços como limpeza, higienização, polimento, reparo de peças e amassados. Foram adquiridos também novos kits de cordas, que irão atender instrumentos como violão, viola caipira, guitarra, cavaco, ukulele e baixo. O investimento total foi de R$ 8.990,50.

Cynthia Verçosa ressalta a importância que a ação trará no ensino da música. “Essa é a concretização de uma demanda antiga. Conseguimos reformar e restaurar 13 deles, que estavam guardados esperando manutenção e, a partir de agora, alunos e professores terão essa opção. Isso vem de encontro aos preceitos da fundação, que é de buscar sempre caminhos para preservar nossos bens”, avalia a presidente da FCCB.

Já o coordenador musical da Escola de Música, Danilo Duarte, pondera que a restauração trará mais segurança aos alunos. “Os instrumentos são ferramentas essenciais para a criação e execução da música. Além de manter a qualidade do som, a manutenção adequada contribui para a segurança do músico. Por exemplo, em instrumentos de sopro, vazamentos nas juntas podem dificultar a execução e causar fadiga excessiva. Em todos os casos, a falta de manutenção pode levar a lesões ou acidentes durante a execução”, alerta.

Para o prefeito Robson Magela, o investimento reforça o compromisso da Administração Municipal com a cultura de Araxá. “Eram instrumentos que estavam encostados, que hoje estão restaurados e vão dar a oportunidade para que mais pessoas possam ter acesso a esse aprendizado, seja ele de sopro ou de corda. Araxá é um grande celeiro cultural em todos os segmentos, e na música não é diferente. Com o ensino gratuito na Escola de Música, damos a oportunidade para que mais pessoas aprendam algo, que futuramente possa até ser rentável para elas”, destaca o prefeito.