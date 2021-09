Ganso faz 3 a 0 no Araguari e segue líder do grupo B

No jogo em que voltou o público ao Estádio Municipal Fausto Alvim não poderia ter sido melhor. Vitória, 100% em casa e mais uma goleada para assegurar a liderança do grupo B do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a terceira divisão do futebol estadual. O adversário foi o Araguari neste sábado, 25 de setembro, em jogo válido pela 3ª rodada da 1ª fase.

O placar foi aberto aos 3 minutos do primeiro tempo. A jogada iniciada pelo lado direito teve a batida cruzada de Jajá para o meio da área. O goleiro Alef deu rebote e, após duas tentativas, o camisa 8 alvinegro, Gabriel Henrique chutou de perna direita no fundo da rede.

Aos 46 minutos, bem no fim da etapa inicial, Gabriel Henrique foi cabecear um cruzamento vindo pela esquerda e a bola acabou batendo na mão do jogador do Araguari. Um minuto depois, Thiaguinho foi para a cobrança e bateu no canto direito, com o goleiro Alef indo para a esquerda.

Para a festa ficar mais completa no Majestoso da Avenida Imbiara, o Ganso fez o terceiro. Aos 4 minutos do segundo tempo, Jajá rolou a bola para a direita e Thiaguinho chegou pegando chute de perna direita acertando o lado direito do goleiro Alef.

O Ganso criou mais oportunidades para aumentar o placar, mas o marcador ficou em 3 a 0. A equipe do Araguari teve chance até de marcar o primeiro gol quando estava 1 a 0 para o Araxá Esporte e não conseguiu furar a defesa alvinegra que sofreu apenas um gol em três rodadas.

Próximo jogo

O Araxá Esporte ganha folga na 4ª rodada e volta a jogar na rodada seguinte contra a Sociedade Esportiva Patrocinense (SEP), no Estádio Júlio Aguiar, em Patrocínio. A partida será válida pela 5ª rodada e marcada para sábado, 9 de outubro, às 15 horas. Mais informações do Mineiro da Segunda Divisão, você acompanha aqui.

Escalações

Araxá: Lee; Clayton (Laudelino), Samuel, Guilherme Eloy (Mayron) e Vinício; Batista, Thiaguinho (Hirwy), Gabriel Henrique e Jajá (Medina); Lucas Caça-Rato (China) e Maycon. Treinador: Zé Humberto. Estreia de Lau na equipe profissional do Araxá Esporte e que ganha a confiança do tecnico.

Araguari: Alef; Gabriel Proença, Jessé, Alan e Filipe; Peterson (Renan), Luiz Fernando (Willian), Jonathas (Rafael), Jean e Davi; Pedro (Pernambuco). Treinador: Huberlan Queiroz Silva.

Com informações/Caio Aureliano