George Israel (Kid Abelha) e Arnaldo Brandão (Hanói Hanói) são atrações confirmadas na ExpoQueijo Brasil

Muito além da gastronomia e das discussões técnicas, a ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – terá grandes nomes do cenário cultural nacional e regional em apresentações gratuitas na Vila Gastronômica e Cultural, montada na área externa do Grande Hotel do Barreiro. A programação tem mais de 20 atrações entre shows musicais, teatro, danças e oficinas.

Na abertura do evento, nesta quinta-feira (27), o destaque é para a apresentação do contrabaixista Ney Conceição, que tocou ao lado de nomes como Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Ele sobe ao palco acompanhado de outros dois nomes que fizeram história na música brasileira: George Israel (Kid Abelha) e Arnaldo Brandão (Hanói Hanói).

Na sexta (28) a banda Duo Country promete uma experiência “Western”, com o melhor do country, blues, rockabilly e jazz. Na mesma noite um encontro memorável traz ao mesmo palco Ludy Rocha, Pamela Macêdo, Diany Couto e Luciana de Paula no show Black White.

No sábado (29) as atrações culturais começam às 14h, com a apresentação do espetáculo “Romeu e Julieta como Queijo e Goiabada”, do Coletivo Arreda. Na sequência estão programadas apresentações de danças e quatro shows musicais. O público vai se divertir ainda com a irreverência de Nilton Pinto e Tom Carvalho.

No domingo (30) a Vila Gastronômica e Cultural abre as atividades às 10h com contação de histórias e tem grandes atrações até o fim da tarde. Um dos destaques é o encontro do ator e cantor Guito com o violeiro Almir Pessoa.

A programação completa você confere abaixo e no site expoqueijobrasil.com.br

Oficina de Viola Brasileira

Viola brasileira, viola caipira, viola de feira, viola de festa, viola de pinho, viola sertaneja… A viola simboliza memórias, sentimentos, lugares, pessoas, tradições, modos de ser e de viver. Neste contexto, a ExpoQueijo Brasil 2024 oferece em sua programação cultural uma oficina gratuita de Viola Brasileira.

“A oficina é fruto de parte das minhas pesquisas acadêmicas sobre as relações sociais e educativas das violas brasileiras e se propõe a apresentar e refletir sobre as trajetórias, músicas, artistas e a formação histórico-social brasileira. A programação tem como base fonogramas, iconografia, bibliografias de diversos autores compilados em muitos anos de pesquisa, além de artistas do passado e presente que escrevem/cantam e tocam as violinhas”, explica o oficineiro Renato Pedro.

Além de Renato, a oficina é conduzida pelos músicos Tiago Martins e Thaylon William Monteiro e Santos. Serão 15 horas de aulas até o próximo dia 30 quando os participantes se apresentarão no palco da ExpoQueijo Brasil 2024.

Programação Cultural

27 DE JUNHO – QUINTA-FEIRA

18h30 – Banda Pedra da Lua – Clube da Esquina (Vila Gastronômica)

20h30 – Ney Conceição convida George Israel e Arnaldo Brandão (Vila Gastronômica)

22h Douglas Alessi – Uberlândia (Vila Gastronômica)

28 DE JUNHO – SEXTA-FEIRA

18h30 – Bejazz in 7 (Vila Gastronômica)

20h30 – Duo Country – Uberlândia (Vila Gastronômica)

22h – Black White – Ludy Rocha, Pamela Macêdo, Diany Couto e Luciana de Paula (Vila Gastronômica)

29 DE JUNHO – SÁBADO

14h – Contação de Histórias Infantis (Vila Gastronômica)

14h30 – Apresentação de Danças – CDK (Vila Gastronômica)

15h30 – JacksonVille (Vila Gastronômica)

17h30 – Banda Bendz (Vila Gastronômica)

19h30 – Nilton Pinto e Tom Carvalho (Vila Gastronômica)

21h – Tia Zicca – Franca (Vila Gastronômica)

22h30 – Banda de Garagem (Vila Gastronômica)

30 DE JUNHO – DOMINGO

10h30 – Contação de Histórias Infantis (Vila Gastronômica)

11h – Apresentação de Danças – CDK (Vila Gastronômica)

12h – Orquestra Lira de Santo Antônio – Campos Altos (Vila Gastronômica)

13h30 – Rock in Roça – Leandro Soares convida Latitude 19 (Vila Gastronômica)

15h – Guito e Almir Pessoa (Vila Gastronômica)

16h30 – Os Patto (Vila Gastronômica)

*Programação sujeita a alteração.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 27 e 30 de junho e se prevê que tenha um impacto positivo em diversas áreas, como o turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura; Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Conta com o patrocínio da CBMM, Copasa, Cemig, McCain, Sebrae, Sistema Ocemg e Sicoob Crediara. Tem parceria com associações de produtores de queijos e apoio de todas as instituições de fomento do agronegócio, com destaque para o Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG; Governo de Minas, por meio da Seapa – Emater-MG, Epamig, IMA; Entreposto de Laticínios São Pedro, CCPR, Senar, Faemg e Prefeitura de Araxá. A Epamig – Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG ILCT), vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) – Governo de Minas Gerais – é a entidade mantenedora da ExpoQueijo Brasil 2024.

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2024 – Araxá International Cheese Awards

Data: 27 e 30 de junho

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações: www.expoqueijobrasil.com.br