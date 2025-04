Golpistas fazem novas vítimas em Araxá com falsas ameaças e manipulação psicológica

A cidade de Araxá registrou dois casos de estelionato nesta segunda-feira (31), evidenciando a ação de criminosos que utilizam ameaças e manipulação psicológica para enganar as vítimas. Os golpes, que envolveram transferências via Pix, demonstram a necessidade de atenção redobrada ao receber chamadas suspeitas ou pedidos financeiros inesperados.

No primeiro caso, ocorrido por volta das 21h, uma mulher foi alvo de uma fraude que começou com um simples pedido de amizade em uma rede social. Após interagir com um indivíduo desconhecido, ela recebeu uma ligação de um suposto delegado, que a acusou de estar envolvida em um caso de pedofilia. Para evitar problemas, a vítima foi coagida a realizar um pagamento via Pix. Mesmo após a transferência, os criminosos exigiram mais dinheiro. Desconfiada, a mulher foi até sua agência bancária, onde constatou que havia caído em um golpe.

Já no segundo caso, registrado às 17h, outra mulher foi vítima de um golpe que envolveu ligações de pessoas se passando por funcionários de uma empresa. Os estelionatários alegaram que a vítima possuía uma dívida e a instruíram a retirar todo o dinheiro de sua conta bancária para um suposto gerenciamento e regularização financeira. Seguindo as orientações, a mulher realizou duas transferências para contas indicadas pelos criminosos. Quando foi solicitada uma nova quantia, percebeu que se tratava de um golpe.

Os dois casos foram registrados na base de segurança comunitária de Araxá, e as autoridades alertam para que a população fique atenta a esse tipo de abordagem. Especialistas recomendam que, diante de pedidos financeiros suspeitos, os cidadãos verifiquem a veracidade das informações antes de realizar qualquer pagamento. A orientação é sempre desconfiar de ligações alarmistas e evitar compartilhar dados bancários com terceiros.

A Polícia Civil investiga os casos e reforça que qualquer situação suspeita deve ser denunciada imediatamente.