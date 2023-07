Governador atende solicitação do vereador Raphael Rios e assina convênio para implantação do Samu em Araxá

O vereador Raphael Rios participou da assinatura do convênio para a implantação do Samu na microrregião de Saúde do Triângulo Sul, a qual Araxá está incluída. Assinado pelo governador Romeu Zema na tarde desta segunda-feira (17) em Uberaba, o documento é uma das etapas mais importantes para a chegada do serviço em Araxá, solicitado pessoalmente por Raphael Rios ao governador Zema ainda em 2021, durante reunião no gabinete do prefeito Robson Magela.

Após entregar o ofício, a coordenação estadual do Samu encaminhou resposta detalhando os trâmites necessários para que Araxá recebesse a unidade. Entre as exigências, Araxá deveria fazer parte de um consórcio intermunicipal e, principalmente, a construção de sede própria.

Para isso, Raphael visitou a unidade do Samu em Uberaba em agosto de 2021, e conheceu a estrutura técnica e administrativa do serviço.

Com as informações em mãos, reuniu-se com o prefeito Robson e a secretária de Saúde, Cristiane Pereira. Nas reuniões, tratou sobre investimentos municipais para receber a unidade e a solicitação foi atendida pela Prefeitura. Desde então, equipes da Secretaria de Obras deram andamento ao projeto que já foi aprovado pela Vigilância Sanitária.

O Samu de Araxá será construído no terreno da Unidade de Pronto Antendimento (Upa), com investimento na ordem de R$ 1,6 milhão por parte da Administração Municipal.

Raphael Rios celebra mais esse avanço, com a expectativa de que o serviço seja oferecido o mais breve possível para Araxá e a microrregião. “É um ganho muito grande e tenho certeza que o Samu vai ajudar a salvar muitas vidas. Temos uma demanda grande não só no município, mas como nas rodovias de acesso. Agora é seguir trabalhando para a construção e entrega da nossa unidade”, completa.