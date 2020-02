Governo abre cadastro para mapear ecossistema de inovação em Minas

A importância de Minas Gerais na economia brasileira é significativa: o estado concentra a terceira maior participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Além disso, Minas é a segunda unidade federativa com mais empresas de tecnologia da informação e biotecnologia. O segundo maior ecossistema de startups do Brasil, que abriga o San Pedro Valley – uma das maiores comunidades de startups do país -, é outro destaque mineiro no campo da inovação. E, ainda, é em terras mineiras que estão mais de 20 incubadoras, seis parques tecnológicos, empresas multinacionais e o maior número de universidades públicas do país.

Conectar essas instituições é uma das estratégias do Governo de Minas para acelerar a economia do estado. E, para desenvolver as áreas de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede), por meio Sistema Mineiro de Inovação (Simi), realiza uma chamada para o cadastro de organizações do ecossistema de inovação mineiro. Startups, empresas de base tecnológica, aceleradoras, fundos de investimento, universidades, incubadoras, governos municipais, dentre outras instituições, estão convidados a participar deste movimento até 10/3.

O cadastro tem por objetivo dar visibilidade nacional e internacional para o ecossistema de inovação de Minas, além de facilitar a conexão das empresas que responderem ao questionário. Isso será feito por meio da publicação de um estudo sobre o setor de ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais e da disponibilização da base de dados sobre as instituições desse setor no portal Simi.

A partir desse levantamento, será possível detalhar como o ecossistema mineiro se estrutura, além de possibilitar o engajamento dos atores em iniciativas que fomentem o empreendedorismo. “Isso vai contribuir para o fortalecimento da economia, para a geração de negócios e para o aumento das chances de sucesso dos empreendimentos”, explica o diretor de Fomento ao Ecossistema de Inovação da Sede, Pedro Vaz.

Serviço

Mapeamento de empresas de inovação mineiras

Data: até 31/3/2020

Cadastro: simi.org.br/cadastro