Governo de Minas antecipa pagamento do salário dos servidores para o 5º dia útil

O Governo de Minas antecipou o pagamento do salário dos servidores estaduais referente a julho para o quinto dia útil deste mês, 7 de agosto. A medida, que reflete o esforço Estado em regularizar as datas de pagamento do funcionalismo, foi anunciada pelo governador Romeu Zema nesta quarta-feira (5/8).

Na sexta-feira (7/8), será depositado o salário integral dos servidores das áreas de Saúde e Segurança, que atuam na linha de frente do combate à covid-19, e também a primeira parcela, no valor de R$ 2 mil, dos servidores das demais categorias. A previsão inicial era de que os valores fossem pagos no sábado (8/8), conforme anunciado na última semana.

Além disso, o governador também anunciou a data da segunda parcela dos salários: o pagamento será no dia 21/8.