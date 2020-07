Governo de Minas anuncia escala de pagamento dos servidores

Foto: Gil Leonardi

Os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais receberão o salário referente ao mês de junho integralmente nesta sexta-feira, dia 10/7. O pagamento, como ocorre nos últimos meses, contempla os profissionais da linha de frente do combate à covid-19 nos 853 municípios mineiros.

No dia 14/7, será realizado o pagamento da primeira parcela, de R$ 2 mil, do salário dos servidores estaduais das demais categorias. O depósito será efetuado nesta data em razão da liberação, no dia anterior, do repasse emergencial da União a estados e municípios, para compensar perdas de arrecadação e gastos extras decorrentes da pandemia do coronavírus.

A segunda parcela será depositada no dia 25/7, quitando o salário de todo o funcionalismo estadual.