Governo de Minas anuncia pacote de obras para estradas do Triângulo Mineiro

Foto: Cristiano Machado

O governador Romeu Zema anunciou, na última sexta-feira (18/2), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o início de três importantes obras na região que somam mais de R$ 100 milhões. As intervenções estão previstas para começar em março e fazem parte de um pacote de obras para o Triângulo que pode ultrapassar R$ 324 milhões para a recuperação de trechos.



O anúncio se soma ao leilão do lote 1 do Programa de Concessões Rodoviárias, que contempla o Triângulo Mineiro e está previsto para ocorrer em 18 de março. A iniciativa trará importantes conquistas para a região, como a pavimentação da CMG-462, antiga demanda local. Além disso, 67,8 quilômetros da BR-365 ganharão uma faixa adicional e a rodovia terá mais de 11 quilômetros duplicados, assim como a construção de pontes, rotatórias, travessias de pedestres, entre outras medidas nos trechos incluídos na concessão.



Durante o anúncio, Zema explicou que o Programa de Concessões dará condições para que muitas rodovias em situação precária sejam recuperadas no curto prazo e afirmou que os recursos que o estado arrecadar serão reinvestidos em melhorias de outras vias. “Então, vamos começar um círculo virtuoso, porque esse é o primeiro de sete lotes”, disse.



O governador lembrou que assim que iniciou os trabalhos à frente do Estado foi preciso arrumar a casa para equilibrar as contas. “Hoje, já colocamos o trem em cima dos trilhos e, agora, depois de muito sacrifício, e principalmente devido ao acordo da tragédia de Brumadinho, temos condições de fazer alguns investimentos”, lembrou.



Planejamento



O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, lembrou que um dos grandes dramas do Brasil é o investimento em infraestrutura. Marcato explicou que para anunciar investimentos como o da região de Uberlândia foi preciso um trabalho de planejamento.



“Esse planejamento só foi possível porque no início de 2020, quando havia uma perspectiva de fechar o Acordo de Reparação com a Vale, o governador me pediu que programasse e projetasse um plano de investimentos em rodovias para o estado”, explicou.



Pacote de obras



As obras de recuperação funcional que serão iniciadas em março ocorrerão na MGC-497, no entroncamento da BR-365/452 em Uberlândia com a BR-153 em Prata, em 78 quilômetros de extensão, somando R$ 38,84 milhões. Outro trecho é na MG-190, em 58 quilômetros no perímetro urbano de Abadia dos Dourados e o entroncamento da BR-365 no sentido Uberlândia, totalizando R$ 40,2 milhões.



Também em março, deverá ser iniciada obra em 92 quilômetros da MG-255, entre Itapagipe e Iturama, com investimentos de R$ 23,22 milhões.

Cristiano Machado / Imprensa MG



Os recursos serão disponibilizados a partir do Termo de Medidas de Reparação de Brumadinho. O acordo judicial visa reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale na cidade, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.



Outras intervenções



Ao longo do ano, outras 18 intervenções deverão ocorrer no Triângulo Mineiro. Os trechos aguardam licitação para obra ou estão com projetos em andamento, representando mais de 40% da malha da região recuperada por meio de obras do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).



Há, ainda, outros R$ 83 milhões previstos para quatro obras de pavimentação em mais de 67 quilômetros de rodovias, com recursos do Tesouro ou financiamento externo, como BNDES. As obras estão em licitação ou com projeto em andamento.



Programa de concessões



O Lote Triângulo Mineiro do programa de concessões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade deverá ser concedido por 30 anos, com investimentos de R$ 2,4 bilhões.



Nove rodovias serão beneficiadas, sendo elas: CMG-452, BR-365, LMG-812, MG-190, LMG-782, LMG-798, CMG-462, BR-452, MG-427.



O edital para a concessão de 627,4 quilômetros de extensão de rodovias foi publicado em dezembro de 2021 e o deve leilão ocorrer em março de 2022.