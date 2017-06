Governo de Minas divulga balanço sobre o Cadastramento Escolar 2018

Foto: Agência Minas

Pais e responsáveis devem ficar atentos para o período das matrículas, previsto para acontecer entre os dias 11 e 15 de dezembro deste ano

O Cadastramento Escolar 2018 que, pela primeira vez, foi feito totalmente pela internet, já tem seu balanço final. Este ano, no período de 12 a 23 de junho, foram realizadas 162.097 inscrições de pessoas interessadas em ingressar no fundamental da rede pública de ensino no ano que vem.

É por meio do cadastramento que o Governo do Estado e as prefeituras podem dimensionar a demanda escolar para o próximo ano e, dessa forma, encaminhar as crianças que vão iniciar os estudos, os alunos que desejam a transferência para a rede pública e os estudantes que queiram retornar à escola, seja qual for o ano do ensino fundamental, em uma unidade próxima de sua residência.

A maior parte dos estudantes cadastrados é formada por crianças que vão completar 6 anos até o dia 30 de junho de 2018, e estarão iniciando os estudos no próximo ano.

Matrícula

O encaminhamento para matrícula obedecerá, prioritariamente, ao zoneamento escolar. Esgotadas as vagas das escolas de cada zoneamento, o candidato será encaminhado para a escola pública de acesso mais fácil.

A matrícula será unificada nas redes públicas – estadual e municipal – e ocorrerá entre 11 e 15 de dezembro de 2017. Para garantir a vaga, o aluno, ou seu responsável, deverá comparecer a escola para qual foi encaminhado para efetivar sua matrícula, levando os seguintes documentos:

– cópia e original da conta de luz da residência do candidato, em conformidade com o endereço atestado na inscrição;

– CPF do responsável;

– cópia e original da certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno;

– comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência de outros municípios, retorno aos estudos ou cursos da EJA.