Governo de Minas publica amanhã lote de nomeações de 2.250 servidores para a Educação

O Governo de Minas Gerais irá publicar amanhã (24) lista com a nomeação de 2.250 servidores para a Educação, totalizando 10.250 profissionais nomeados em 2017. As nomeações abrangem 636 municípios mineiros e todos atuarão em escolas estaduais das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

O quinto lote de nomeações que será divulgado no Diário Oficial Minas Gerais contempla:

– 16 Professores regentes de aulas para os conservatórios do edital SEE/Seplag nº 02/2014;

– 280 Professores de Ensino Religioso do edital SEE/Seplag nº 03/2014;

– 789 Especialistas em educação, sendo 587 supervisores pedagógicos e 202 orientadores educacionais;

– 78 Assistentes Técnicos de Educação Básica (ATB);

– 1.078 Professores regentes de aulas (disciplinas diversas) do ensino médio e anos finais do ensino fundamental

– 9 Professores regentes de turmas do edital SEE/Seplag nº 04/2014.

A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, destaca a importância das nomeações. “Isso é fundamental para melhorarmos a qualidade da educação em Minas Gerais. As escolas precisam de profissionais comprometidos com o projeto pedagógico e isso é difícil quando temos alta rotatividade”, diz.

“Então, a ampliação do número de professores efetivos ajudará as escolas no planejamento e fortalecimento do projeto pedagógico, na construção de um projeto de desenvolvimento institucional, pois elas terão certeza de contar com profissionais por um período maior de tempo e fugir dessa sazonalidade que ocorre a cada ano”, completa Macaé.

Exames

Uma vez publicada a nomeação, o aprovado deve submeter-se a exame médico pré-admissional, a ser realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), nas datas e horários que serão publicados no site da Seplag. Após a perícia, os aprovados têm 30 dias para tomar posse.