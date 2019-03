Governo do Estado conecta mais cidades com Voe Minas Gerais; Araxá conta com voos para Uberlândia

O Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional – Modal Aéreo, lança um novo hub, conectando Uberlândia aos municípios de Araxá, Patos de Minas e Patrocínio. A novidade foi motivada pela conectividade existente entre o aeroporto de Uberlândia e a cidade de São Paulo, que já vinha sendo trabalhada por aviações comerciais.

Os voos começaram nesta segunda-feira (11), em aeronaves Cessna Grand Caravan 208 B, que transportam até nove passageiros. As passagens podem ser adquiridas pelo site do projeto www.voeminasgerais.com.br ou pelo telefone (31) 3207-8888 e nos aeroportos participantes. O valor dos bilhetes varia de R$ 120 a R$ 820, de acordo com a distância percorrida.

O projeto busca fomentar os negócios locais, desenvolver o turismo, integrar as diversas regiões do estado e facilitar o deslocamento da população entre o interior e a capital, Belo Horizonte, permitindo que tenham acesso rápido a eventos e serviços disponíveis. Para Minas Gerais, que possui uma área total de quase 600 mil quilômetros quadrados, o investimento na regionalização por meio do transporte aéreo é estratégico para atender a meta de redução das desigualdades nos 17 territórios de desenvolvimento.

Os 17 municípios atendidos atualmente são: Almenara, Araçuaí, Araxá, Belo Horizonte, Caratinga, Diamantina, Governador Valadares, Ipatinga, Manhuaçu, Patos de Minas, Patrocínio, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberlândia, Varginha e Viçosa. Em Ipatinga, por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), os voos estão suspensos no Aeroporto Regional do Vale do Aço, no momento.

Patos de Minas para Uberlândia

Os horários de decolagem em Patos de Minas para Uberlândia são: segundas-feiras, às 7h50 e às 16h15; quartas-feiras, às 7h50; quintas-feiras, às 16h50; e sextas-feiras, às 14h55. De Uberlândia a Patos de Minas, estão disponíveis os seguintes horários: segundas-feiras, às 13h20 e às 18h50; terças-feiras, às 13h20; quartas-feiras, às 13h20; quintas-feiras, às 13h20; e sextas-feiras, às 19h10. O valor dos bilhetes varia de R$ 370 a R$ 410.

Araxá para Uberlândia

Os horários de decolagem em Araxá para Uberlândia são: segundas-feiras, às 11h20; terças-feiras, às 8h20; quartas-feiras, às 12h; quintas-feiras, às 8h20; e sextas-feiras, às 11h20. De Uberlândia para Araxá, estão à disposição os seguintes horários: segundas-feiras, às 10h20 e às 18h50; quartas-feiras, às 10h20; e sextas-feiras, às 10h20 e às 19h10. Os preços das passagens variam entre R$ 310 e R$ 340.

Patrocínio para Uberlândia

De Patrocínio para Uberlândia, os horários são: segundas-feiras, às 16h55, e sextas-feiras, às 14h15. De Uberlândia a Patrocínio, estão disponíveis os seguintes horários: quartas-feiras, às 10h20, e sextas-feiras, às 13h20. O valor dos bilhetes vai de R$ 260 a R$ 290.

Operação

O Voe Minas Gerais completou dois anos em operação em agosto de 2018. Nesse período, cerca de 23 mil passageiros foram transportados em 6.535 voos realizados.

A taxa média de ocupação dos voos atingiu percentual acima de 60%, com receita da venda de passagens totalizando R$ 7,5 milhões. O subsídio por passageiro tem apresentado constante diminuição no decorrer do projeto, tendo chegado em julho em R$ 119,31 por passagem.