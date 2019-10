Governo reduz R$ 23,8 milhões da despesa anual com frota de veículos

Foto: Renato Cobucci/Imprensa MG

O trabalho de redimensionamento da frota de veículos do Governo de Minas, coordenado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), já garantiu uma economia anual de R$ 23,8 milhões para o Estado. Foram reduzidos os gastos com combustível, manutenção e locação, entre outros, e devolução e venda de mais de 2 mil veículos oficiais.



Desde janeiro deste ano, a Seplag devolveu 1.041 veículos locados e vendeu outros 1.080 veículos próprios antigos, que não apresentavam condições de uso ou que possuíam custo oneroso de manutenção. Os leilões são realizados mensalmente e, ainda neste mês de outubro, outros 274 veículos serão disponibilizados.



“Estabelecemos os indicadores de gestão da frota e, a partir da avaliação desses indicadores, estamos trabalhando junto aos órgãos do Executivo o redimensionamento da frota”, explica o subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados, Rodrigo Matias. Além da redução dos custos de locação, as ações adotadas geraram uma economia anual de R$ 6,3 milhões com combustível e R$ 2,7 milhões com manutenção.



Segundo Matias, outro indicador monitorado diariamente é o índice de ociosidade da frota, referente ao tempo em que o veículo é efetivamente utilizado, considerando o regime de trabalho de cada órgão estadual. Em janeiro de 2019, o índice era de 60% e, atualmente, é de 51%. O objetivo é que em três anos a ociosidade chegue a 30%.



Segurança



Na área de Segurança Pública, 963 novas viaturas foram distribuídas para unidades de todo o estado. A maior parte dos veículos foi adquirida por meio de convênios e de emendas parlamentares, para reforçar o trabalho das instituições nos municípios mineiros.



As novas viaturas substituem carros onerosos e sem condição de uso e são destinadas para áreas como investigação e policiamento – contribuindo com a redução dos índices de criminalidade e com a garantia da segurança em Minas –, além de patrulhamento rodoviário, Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros.



Mesmo com estas aquisições, o Governo de Minas apresentou uma redução de 5% no total da frota estadual, contando, atualmente, com 22.011 veículos.



Leilões



Os leilões da Seplag, para venda de bens inutilizados pelo Estado, considerados antieconômicos ou ociosos, por exemplo, são realizados mensalmente e de maneira totalmente virtual, pelo site www.leiloes.mg.gov.br.



Em 2019, já foram vendidos 1.080 veículos e, ainda em outubro, mais 274 veículos serão ofertados, além de outros lotes em novembro e dezembro.



No site, são disponibilizadas todas as informações sobre os bens e as instruções de como participar. Após realizar um cadastro, todo cidadão interessado pode adquirir, além de veículos, itens como equipamentos hospitalares, de informática, mobiliários, entre outros.