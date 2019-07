“Grande Arraiá” anima o fim de semana com música, dança, humor e comidas típicas

Neste fim de semana a maior festa junina da região reúne a alegria do resgate de uma tradição, num ambiente de luzes, cores, animação e estrutura diferenciada. É o Grande Arraiá, uma realização da Fundação ACIA, que leva de forma gratuita uma programação única para a população de Araxá e região. O encontro de gerações é na antiga estação de trens da cidade (Fundação Cultural Calmon Barreto) e neste ano terá três dias. “Vamos mais uma vez ter um evento ímpar. Que une esse resgate e valorização da cultura junina, com solidariedade e oportunidade, num palco cheio de talentos das mais variadas formas de arte”, ressalta Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia.

Arte

Os portões são sempre abertos às 18h. Na sexta-feira (19) a moda de viola dá início à programação cultural. No palco João Lima traz os clássicos do sertanejo e releituras de sucessos. “Vai ser uma festa muito bonita e por isso preparei um repertório especial. Tenho certeza de que irão gostar”, diz João. A viola vai dar o tom para o casamento junino, segunda atração da noite que ainda conta com encontro de quadrilhas e Gustavo Neves e Banda. “Espero todo mundo vamos animar a galera ao som da sanfona e com um show especial que preparamos com quadrilha e músicas regionais”, convida Gustavo.

No sábado (20) as atividades começam com a valorização da “alma do mineiro”. Vão se apresentar e receber a premiação os vencedores do Concurso de Causos. Momento para a família rir e se divertir com os talentos locais. Na sequência o Grande Arraiá recebe a Quadrilha Matutos do Sertão, de Uberlândia e a emoção da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, um show à parte.

O domingo (21) começa no ritmo da Quadrilha Forrozarte, de Uberlândia. “Participar de um evento deste para nós da Forrozarte é gratificante pois podemos mostrar a cultura junina mineira para diversas pessoas. Ficamos lisonjeados de participar pela segunda vez do Grande Arraiá de Araxá”, diz José Elileudo Holanda Lima Júnior, coreógrafo e diretor de comunicação do grupo. No embalo, sobem ao palco Bia Socek “A maior Sanfoneira do Brasil” e o Trio Façuá (Forró Pé de Serra).

Em todos os dias ainda estão previstas intervenções circenses e outras atividades coletivas.

Comida boa é solidariedade

Nos intervalos da programação o convite é fazer o bem provando as delícias da culinária típica das festas juninas. São as próprias entidades sociais da cidade que preparam tudo com muito carinho. Afinal, o resultado das vendas é sinônimo de uma ajuda muito bem-vinda para a manutenção dos serviços.

“Nós estamos muito animados com esse evento que ajuda tanto nossa entidade. É com muito carinho que a gente vai estar lá todos os dias fazendo um delicioso tropeiro”, diz Joana Silva, presidente das Obras Assistenciais Alan Kardec.

O grupo da Solidariedade do Novo Santo Antônio vai oferecer doces, guloseimas e pescarias numa barraca especialmente decorada. Dona Zizi, coordenadora do grupo, conta que a expectativa é muito grande para a festa. “É a certeza de continuidade. Vai trazer uma grande ajuda para o trabalho que nós realizamos no bairro”, ressalta.

No cardápio solidário ainda tem opções diversificadas de bebidas, caldos, churrasco e muito mais.

O Grande Arraiá encerra o Circuito Junino da TV Integração. É uma iniciativa da emissora, promovido pela Fundação ACIA, com patrocínio da CBMM, Zema e Entrefarma, apoio da Acia, Fundação Calmon Barreto e Prefeitura Municipal de Araxá.

Serviço Grande Arraiá Circuito Junino Araxá

Dias: 19 (sexta-feira), 20 (sábado) e 21 (domingo) de julho.

Horário: a partir das 18h

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada: Franca