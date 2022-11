Grande Final: Segundo jogo da decisão do Ruralão 2022 acontece neste domingo

A Grande Final do Campeonato Ruralão 2022 acontece neste domingo (27), às 11h, no Estádio Municipal Fausto Alvim. As equipes Chácara Dona Adélia e Sítio Três Colinas entrarão em campo em busca do tão sonhado título.

No jogo de ida da decisão, a partida terminou empatada por 1 a 1. Com tudo igual no placar, a equipe Chácara Dona Adélia entrará com vantagem no jogo de volta por ter feito melhor campanha, e com um novo empate pode ser campeã. Já para o Sítio Três Colinas, somente a vitória interessa para levantar a taça.

Sobre as equipes



A Chácara Dona Adélia participa do Ruralão desde a primeira edição da competição e de lá pra cá já foram três títulos conquistados. Nesta temporada, o time está na primeira colocação da classificação geral e tem também no seu elenco o artilheiro da competição, o atacante Roberto, que já balançou as redes 18 vezes. Já a equipe do Sítio Três Colinas está em sua primeira participação no torneio. O time é do município vizinho de Tapira e está invicto nesta edição do Ruralão.

Decisão do 3º lugar



Também no domingo (27), acontecerá a decisão do 3º lugar do Campeonato Ruralão. O duelo entre Fazenda Estiva e Ajesp começa às 9h, no Estádio Municipal Fausto Alvim.