Homem armado é baleado pela PM no Boa Vista

Neste sábado (18), as equipes policiais foram acionadas a comparecer no bairro Boa Vista, dando conta de que um indivíduo sacou uma arma apontando em direção a um estabelecimento. Diante dos fatos foram iniciados rastreamentos no intuito de localizar o suspeito.

A guarnição de meio ambiente em patrulhamento na rua Silvério Guimarães, deparou com o indivíduo transitando com a mão direita debaixo da camiseta. De acordo com a PM, foi dada ordem de parada, mas o suspeito iniciou fuga, sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos militares.

Neste momento, os policiais efetuaram três disparos de arma de fogo para conter injusta agressão atual. Um disparo veio a alvejar o suspeito, o qual foi socorrido imediatamente e encaminhado ao Pronto Atendimento Médico. Foi constatado que o homem (29 anos), portava um revólver Taurus calibre 38 com a numeração raspada. A arma estava com duas munições.

Ainda segundo a PM, foi feito um laudo que constatou a presença de cocaína na narina do suspeito. O local foi isolado até a chegada da perícia técnica para realizar os trabalhos de praxes