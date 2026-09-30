Vida em Movimento transforma rotina de crianças com esporte, inclusão e reabilitação em Araxá

Aos 12 anos, Breno recebeu recentemente uma notícia que trouxe alívio para toda a família. Acompanhado desde pequeno por causa de uma escoliose congênita, ele retornou ao ortopedista e, segundo relato da mãe, ouviu que, neste momento, não precisará passar pela cirurgia que chegou a ser considerada durante seu acompanhamento. Há três anos, ele participa do Projeto Vida em Movimento, da Prefeitura de Araxá, onde realiza atividades físicas e fisioterapia.

“Poder ouvir dos médicos que a natação e a fisioterapia têm tido resultados não tem preço para uma mãe. Ver meu filho com depressão por não poder mais fazer muitas coisas, como jogar futebol, e hoje ouvir que ele pode ter uma vida normal é só gratidão”, relata a mãe de Breno, Andreia de Oliveira Assis.

O Vida em Movimento é um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social, completa seis anos em 2026 e atende atualmente cerca de 330 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, com atividades de natação, funcional, tênis e fisioterapia, realizadas no contraturno escolar. O projeto também oferece transporte e lanche aos assistidos.

Segundo a fisioterapeuta do projeto, Ana Antônia Ananias Silva, os resultados vão além do desenvolvimento físico. “Temos crianças que chegam com dificuldades de socialização e encontram aqui essa oportunidade de inclusão. Trabalhamos as questões motoras, mas também percebemos avanços na convivência, no trabalho em equipe e na autonomia”, destaca.

Entre os casos acompanhados está também Matteo, de 8 anos. Diagnosticado com TEA, ele chegou apresentando déficit de equilíbrio, fraqueza muscular e dificuldades motoras. “Hoje não é a mesma criança. A evolução foi muito grande”, conta Ana.

Para a fisioterapeuta, a proposta une diferentes aspectos do desenvolvimento. “Aqui conseguimos trabalhar inclusão, saúde, educação, prática esportiva e reabilitação motora”, afirma.

Atualmente, o projeto atende 330 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e conta com financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).