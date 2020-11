Homem é morto a facada próximo à rodoviária após desentendimento; autor é preso pela PM

No sábado (31), por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Ipiaó, Centro, onde um indivíduo estaria caído ao solo com ferimentos de faca.

A vítima aparentava ter 34 anos e foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar até a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA), porém, veio a óbito. De imediato, a Polícia Militar iniciou intenso rastreamento e, com apoio da Central de Videomonitoramento, logrou êxito em localizar e prender o suspeito de 29 anos próximo ao Terminal Rodoviário de Araxá.

A faca utilizada no crime foi localizada na mochila do autor e apreendida. O autor confessou o crime e relatou que estava consumindo bebida alcoólica com a vítima, momento que se desentenderam por motivos passionais, vindo a ocorrer o crime.

Ressalta-se que vítima e autor possuíam passagens pela polícia. O autor foi conduzido preso à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.