Homem é morto no São Geraldo e PM prende quatro suspeitos do crime

A Polícia Militar prendeu quatro homens, suspeitos de participação no homicídio de Luan Santos Souza, ocorrido no fim da noite de ontem (3). O crime foi registrado na rua Piauí no bairro São Geraldo. Além da prisão dos suspeitos, a PM também apreendeu duas armas de fogo.

A motivação do crime está sendo apurada pela Polícia Civil. Uma das linhas de investigação é que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e já deu início aos levantamentos necessários. O delegado Vinícius Ramalho, responsável pela pasta de crimes contra a vida também foi ao bairro São Geraldo.

Luan Santos tinha 32 anos e foi morto com pelo ao menos três disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).