Homem é preso com maconha no bairro Ana Pinto de Almeida

Na noite de ontem (22), durante operação no bairro Ana Pinto de Almeida, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares receberam informações sobre uma residência em que estaria ocorrendo tráfico de drogas. No local, foi abordado um suspeito, de 32 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento com crimes, sendo localizadas cinco buchas grandes de maconha no local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com o material apreendido.