Homem é preso pela PM após roubo em mercearia

No último sábado (21), por volta das 10h, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em uma mercearia na rua Pará, local em que registrou um roubo. De imediato, a PM iniciou rastreamentos logrando êxito em abordar o autor, de 24 anos. Ele estava com certa quantia em dinheiro.

Com apoio da Central do Videomonitoramento, foi visto que ele havia entrado em uma mata pouco antes da abordagem. No local, a PM localizou o simulacro de pistola utilizado no momento do roubo.

Diante do exposto, o autor foi preso e o material apreendido.