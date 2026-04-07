Homem é preso por tráfico de drogas durante abordagem policial em Araxá

Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (7) em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta da 1h durante patrulhamento da Polícia Militar pela avenida João Paulo II, na região central da cidade.

De acordo com a polícia, os militares visualizaram um veículo Fiat Cronos parado com quatro ocupantes em atitude suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem aos ocupantes do carro.

Durante a busca pessoal, com um dos indivíduos, de 50 anos, foram encontrados dois comprimidos e uma certa quantia em dinheiro. Com outro homem, de 42 anos, os policiais localizaram um cartão de crédito. Já com o condutor do veículo, de 27 anos, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, com um passageiro, também de 27 anos, os militares localizaram seis pedras de crack, além de uma bolsa contendo um cachimbo e várias latas de alumínio, normalmente utilizadas para o consumo da droga.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais ainda encontraram algumas pedras de crack esmagadas no tapete do carro.

Diante dos fatos, o passageiro de 27 anos recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências.