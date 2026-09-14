Secretaria de Saúde inicia substituição gradual da insulina NPH pela glargina para pacientes diabéticos





A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à substituição gradual da insulina NPH pela glargina. Nesta etapa, a mudança contempla crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, 11 meses e 29 dias com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2.



A substituição integra uma medida nacional conduzida pelo Ministério da Saúde em todo o Sistema Único de Saúde (SUS) e deve ser realizada conforme prescrição médica.



De acordo com a coordenadora da Farmácia Municipal de Araxá, Cristiane Rodrigues, o processo exige atenção e acompanhamento individualizado. “A troca está sendo feita de forma gradativa. A equipe farmacêutica conversa com cada paciente e explica todos os cuidados necessários para o uso da nova insulina. Os médicos, agentes comunitários de saúde e demais profissionais da rede também estão orientados para acompanhar essa mudança”, explica.



A insulina glargina deve permanecer refrigerada e exige atenção às condições de conservação. Para retirá-la, é obrigatório levar uma caixa de isopor com gelo reutilizável. O recipiente deve ser usado em cada retirada mensal e sempre que houver necessidade de transportar o medicamento.



Neste momento, a distribuição está concentrada na Farmácia Municipal, das 7h às 17h. Após a reinauguração da Farmácia de Todos, no bairro Boa Vista, a retirada será direcionada para a unidade, onde os pacientes continuarão recebendo acompanhamento da equipe farmacêutica.



Os usuários também devem observar atentamente a identificação dos tubetes e das canetas, já que a insulina glargina tem apresentação semelhante à insulina regular. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a equipe responsável antes da aplicação.