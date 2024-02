Homem é vítima de golpe ao tentar pagar conta

Um homem de 58 anos foi vítima de um golpe ao tentar realizar um pagamento ao Detran. O fato foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (31). A vítima relatou que acessou a internet e entrou no site do Detran para efetuar o pagamento relacionado aos seus veículos. Após concluir a transação, acabou percebendo que o valor pago não foi destinado à Receita Estadual. O registro do ocorrido foi feito para as providências necessárias.

Três dicas para não cair neste tipo de golpe:

– Faça o pagamento somente em sites oficiais;

– Confira o nome do destinatário antes de concluir o pagamento;

– Não confie em sites patrocinados que ofereçam descontos e vantagens.