Homem furta celular e acaba preso pela PM

Na tarde de ontem (10), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no Centro, local em que registrou um furto. A vítima relatou que possui um comércio no local e que teve seu celular furtado.

A vítima disse que saiu de seu estabelecimento e foi até um bar ao lado. Antes de entrar no bar, percebeu que havia uma pessoa na porta de seu comércio, mas pensou que fosse um cliente. Mas quando retornou ao seu estabelecimento, percebeu que seu aparelho celular havia sido furtado.

De posse das informações, características do autor e auxílio do Videomonitoramento, a Polícia Militar obteve êxito em localizar o autor S.B.S (29 anos). Ele ainda estava com o celular furtado.

O autor confessou o delito dizendo que furtou o objeto para trocar em drogas, sendo preso em flagrante delito pelo crime de furto.