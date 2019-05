Homem furta igreja e acaba preso pela PM

Na madrugada de hoje (20), a equipe do Videomonitoramento visualizou um indivíduo próximo à rotatória da Avenida João Paulo II com Avenida Amazonas, portando uma caixa de televisão e outros objetos na outra mão, em atitude suspeita. De imediato, a Polícia Militar deslocou até o local, sendo que, ao visualizar a guarnição, o autor deixou o material no chão e saiu correndo.

A guarnição logrou êxito em abordar o autor I.M.R. (23 anos) na rua Antônio Maia Rios. Verificando os objetos deixados, foi constatado que se tratava de uma televisão LED, além de um notebook e dois microfones.

Em conversa o autor, ele confessou ter furtado os objetos do interior de uma igreja situada no bairro João Ribeiro. Diante do exposto, o autor foi preso juntamente com o material apreendido. O responsável pela igreja compareceu à Delegacia e reconheceu o material.