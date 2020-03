Homem perde a vida em acidente na BR 452, entre Araxá e Perdizes

Nesta segunda (16), por voltas das 9h uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG foi acionada para atendimento da ocorrência de colisão frontal envolvendo dois veículos.

No Toyota Corolla placa de Rondonópolis – MT, quatro vítimas foram conduzidas pela ambulância de Perdizes em estado estável, conscientes para o Pronto Atendimento.

No segundo veículo, com placa de Perdizes – MG, havia um casal. A vítima do sexo feminino foi socorrida consciente e orientada pelo Corpo de Bombeiros, porém a vítima do sexo masculino já não apresentava sinais vitais.

Ainda não se sabe a identidade das vítimas, tampouco a causa provável do acidente.