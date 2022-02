Homem que esfaqueou a ex-companheira é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Crimes Contra a Vida, de Araxá, cumpriu um mandado de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal contra Magnum Eli Resende. O homem, de 36 anos, invadiu a residência da ex-companheira e a esfaqueou por 14 vezes no início do mês. A vítima foi socorrida em tempo de ser salva, impedindo a consumação do delito.

Após trabalhos de investigação da Polícia Civil, Magnun Eli foi preso em Carmo do Paranaíba. Ele foi encaminhado para Araxá e ficará a disposição da Justiça.