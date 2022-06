Homens são torturados com choque elétrico por empresário, um morre e outro fica ferido em Araxá

No dia 27 de junho de 2022, por volta das 22 horas, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na UPA de Araxá, onde segundo informações, teriam dado entrada dois homens ( 31 e 37 anos) com lesões e queimaduras. Foi constatado que a vítima de 31 anos já se encontrava sem sinais vitais.

Segundo relatos da vítima de 37 anos que estava consciente, eles teriam sido abordados por 3 indivíduos em um veículo e levados para um galpão, onde teriam sido torturados com choque da rede elétrica, e que os autores questionaram sobre um carregador de bateria (usina), que teria sido furtado pelas vítimas.

Após o fato os autores (31 e 27 anos) deslocaram-se com as vítimas para atendimento na UPA, onde após o relato da vítima, foram identificados e presos. Segundo relato dos suspeitos, teriam sido chamados por seu patrão para dar um susto nas vítimas, pois desconfiava que os mesmo teriam furtado seu material e que após os fatos deslocaram com as vítimas para o UPA.

Diligências continuam com intuito de apurar as informações e localização de um suposto terceiro autor.