Homicídio no Max Neumann termina com autor preso após perseguição policial

Araxá registrou um grave crime na noite de 15 de novembro de 2025. Por volta das 20h, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Miguel Nessralla Filho, no bairro Max Neumann. Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que a vítima, um homem de 32 anos, já havia sido levada por vizinhos ao pronto atendimento após ser atingida por vários tiros.

Segundo relatos da esposa da vítima, de 37 anos, tudo começou quando uma vizinha, de 25 anos, chegou à casa do casal dizendo ter sido agredida pelo marido. Minutos depois, o autor, de 28 anos, chegou ao local e passou a agredir sua esposa. A vítima pediu que ele parasse, momento em que foi ameaçada: o agressor afirmou que atiraria caso a esposa não fosse retirada de dentro da casa.

Diante da negativa, o autor sacou uma arma e iniciou os disparos. A vítima correu e trancou o portão, mas o agressor, inconformado, o derrubou a chutes. Ao cair o portão, o homem correu, mas foi novamente alvejado.

Após a vítima cair ao solo, a esposa tentou protegê-lo dos novos disparos, deitando-se sobre o corpo do vizinho. Mesmo assim, foi atingida de raspão na perna. Em seguida, o autor fugiu em uma motocicleta Honda CG 125.

Câmeras do videomonitoramento indicaram que ele seguiu em direção ao bairro Santa Terezinha. Durante as diligências, a polícia encontrou o suspeito na casa de familiares. Ele tentou fugir pulando muros, mas foi detido. Em uma área de mata próxima, os militares localizaram uma pistola Taurus 9 mm com três munições intactas, que teria sido usada no crime.

O autor apresentava sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao delegado de plantão. A vítima foi atingida por cerca de cinco disparos na região do tórax e, apesar do atendimento médico, não resistiu aos ferimentos. A esposa sofreu uma lesão na perna esquerda. A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos de praxe.