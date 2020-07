Idosa cai em golpe do “bilhete premiado”

No fim da tarde de ontem (1º), durante patrulhamento na área central, a Polícia Militar foi abordada por uma senhora, de 71 anos, a qual relatou que havia caído em um golpe.

Ela relatou que estava saindo de sua residência quando foi abordada por uma pessoa. O homem alegou ser analfabeto e lhe pediu ajuda para receber um prêmio de bilhete premiado. De imediato, a idosa se prontificou em ajudar.

No momento em que conversava com o golpista, o comparsa do crime chegou e fingiu oferecer ajuda.

Os dois fizeram uma oferta para pagar 10% do prêmio para a vítima. Porém, ela deveria entregar objetos de valor aos golpistas. A vítima retornou em casa e pegou joias e uma quantia em dinheiro. Logo em seguida, ela entrou em um carro junto com os estelionatários.

Vítima e autores foram até a região central. Os golpistas estacionaram o carro e pediram para que a vítima esperasse na rua. Eles disseram que iriam retirar o prêmio para o repasse dos 10% prometidos.

Entretanto, as joias ficaram no interior do veículo, o qual ficou trancado. A vítima esperou por alguns minutos o retorno dos dois indivíduos, mas eles não voltaram. O veículo também não foi localizado.

Diante dos fatos, a vítima percebeu tratar-se de um golpe e então procurou a Polícia Militar. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os autores do fato.