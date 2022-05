Idosos contam com atividades físicas gratuitas na Praça da Família às sextas-feiras

Alongamento, aulas de pilates e diversas outras ações voltadas para o idoso estão sendo oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Araxá. As atividades acontecem na Praça da Família, às sextas-feiras, das 7h às 9h. O objetivo é mostrar que bem-estar, saúde física e mental e o autocuidado são atitudes importantes para o ser humano, não importa a faixa etária.

Os interessados em participar dos exercícios, além de obter serviços como aferição de pressão arterial, glicose e poder sanar dúvidas gerais relacionadas à saúde, podem comparecer ao local (não é necessária inscrição). A Praça da Família está localizada na rua Antônio Alves da Costa, 97, no bairro São Pedro, em frente à rodoviária.

O espaço contribui de forma relevante para as ações, com áreas abertas e também cobertas, quiosques e contato com a natureza. O coordenador da Saúde do Idoso, Anderson Santos Carvalho, destaca que a prática de exercícios físicos na terceira idade traz benefícios como o fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças, maior qualidade de vida, redução dos índices de depressão e ansiedade e manutenção ou melhoria da capacidade funcional e aptidão física, que já apresentam uma redução no envelhecimento.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 300 minutos de atividade física por semana, ou seja, 1 hora por dia, durante 5 dias por semana. “Estamos disponibilizando profissionais da saúde para orientar, incentivar e estimular a realização de atividade física da população idosa de nossa cidade, contribuindo, assim, na manutenção e melhoria do estado de saúde desse público. Com a saúde em dia, a vida se torna muito melhor”, acrescenta Anderson.