II Simpósio de Saúde Mental reúne mais de mil participantes em Araxá

O II Simpósio de Saúde Mental reuniu mais de mil participantes nos dias 9 e 10 de outubro, ampliando o alcance e a estrutura do evento neste ano. O evento, promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, se consolidou como um espaço de formação e integração regional, com a presença de representantes de Uberaba, Uberlândia, Perdizes, Sacramento, Ibiá e Iturama.

A programação incluiu mesas de debate, apresentações técnicas e palestras sobre temas atuais relacionados à atenção psicossocial. Entre os destaques, estiveram as exposições do Dr. Renato Zuppo, que abordou o tema da psicopatia, e da psicanalista Dra. Andrea Vermont, com a palestra sobre transformar para cuidar: Os Novos Horizontes da Saúde Mental.

“Quero parabenizar Araxá, que já é reconhecida como uma das cidades que mais cuidam da saúde mental no Brasil. Em um país com índices tão preocupantes de ansiedade e depressão, é fundamental promover espaços como este, que reúnem profissionais para dialogar e buscar estratégias que aprimorem o cuidado em saúde mental”, afirma Dra. Andrea Vermont durante sua participação.

A coordenadora de Saúde Mental de Araxá, Alessandra Silva, ressaltou a ampliação do evento e seu impacto para a rede municipal.

“Ampliamos o espaço, o número de participantes e o envolvimento dos municípios da região. O simpósio representa valorização para os profissionais e também um grande ganho para a população, pois as trocas de conhecimento e experiências refletem diretamente na qualidade do atendimento prestado aos nossos pacientes”, destaca.

Durante o evento, pacientes do CAPS-AD participaram com apresentações artísticas, demonstrando o trabalho desenvolvido pelas equipes multiprofissionais e a importância das atividades de reabilitação psicossocial. As apresentações integram o conjunto de ações voltadas à inclusão social e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Para a participante Érica Ferreira, o simpósio também contribui para o bem-estar dos profissionais de saúde mental.

“As pessoas que cuidam são as que menos se cuidam. O simpósio é uma forma de acolher quem dedica a vida a cuidar dos outros, permitindo reflexão, autoconhecimento e troca de experiências entre profissionais que enfrentam desafios semelhantes”, afirma.

Com ampla adesão e participação regional, o II Simpósio de Saúde Mental de Araxá se destacou pela diversidade de temas, pelo engajamento dos profissionais e pela troca de experiências entre municípios, fortalecendo o trabalho em rede e a qualificação do cuidado na área da saúde mental.