Implantação da UFTM e elevação da Polícia Civil em Araxá são temas de reunião com o Governo de Minas

A implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) é uma antiga demanda e que voltou a ser pauta para Araxá, durante encontro do vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, com o secretário geral de Governo do Estado, Mateus Simões, nesta quarta-feira (18), em Belo Horizonte.

De acordo com Mauro, o objetivo da vinda da UFTM para Araxá é oferecer para a população mais opções de cursos em universidades públicas, com atuação de forma integrada à comunidade. A Prefeitura de Araxá demonstrou interesse na implantação da unidade e se colocou à disposição para empenhar todos os esforços possíveis para contribuir nesse processo.

“A atual Administração Municipal trabalha intensamente para oferecer as melhores opções em todas as áreas, e a educação é um dos pilares principais. Portanto, queremos junto ao Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, levar para a cidade de Araxá uma unidade da UFTM. Uma vez concretizado, será um marco relevante e histórico para a cidade”, afirma Mauro.

Elevação da Polícia Civil de Araxá para Departamento

Outra pauta abordada durante o encontro foi a elevação da Delegacia Regional de Polícia Civil de Araxá para Sede de Departamento. Junto com o vice-prefeito Mauro participaram o deputado estadual Bosco, o delegado regional Vitor Hugo Heisler e o inspetor Rodrigo Eduardo da Silva.

De acordo com Mauro, o objetivo da proposta é levar mais segurança à população e tornar Araxá uma referência em estrutura e qualidade de serviço prestado.

“Em breve estaremos lançando o Plano Integrado de Segurança, e essa implantação fará parte da proposta. Além da segurança maior que a sociedade terá, a arrecadação da cidade também aumentará com a vinda de novos policiais para Araxá”, destaca o vice-prefeito.