Imunização contra a gripe será ampliada para todos os mineiros

Minas Gerais é o estado com a maior cobertura vacinal na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2021. Foram aplicadas 4.597.856 doses, o que equivale a 53,5% de cobertura do grupo prioritário. O número é maior que a média de cobertura vacinal do Brasil, que está em 42,2%. Os dados são do Ministério da Saúde, atualizados nesse domingo (4/7) no painel influenza.



O estado recebeu 6.885.200 doses e tem aplicado em média 54.736 vacinas por dia. A campanha começou em 12 de abril e atende a grupos considerados prioritários como crianças de 6 meses a 6 anos, idosos acima de 60 e diversas categorias profissionais como trabalhadores em saúde, das forças de segurança, professores, entre outros.



Prazo ampliado



A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) foi comunicada, pelo Ministério da Saúde, sobre a ampliação da oferta da vacina para a população geral, a partir de 6 meses de idade, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza 2021 a partir do dia 9 de julho. A orientação foi dada pelo Ministério da Saúde devido à baixa adesão do público-alvo em todo o país. Até então, a campanha estava focada em idosos, crianças e grupos prioritários.



O governo federal também prorrogou a campanha enquanto durarem os estoques de vacina nos municípios. A estratégia de vacinação e as unidades de saúde em que ela ocorre são definidas pelas prefeituras.



Para o secretário de Saúde, médico Fabio Baccheretti, “é importante destacar que quando só se discute a vacinação da covid, o vírus da gripe também pode ocasionar casos graves e até óbitos. Com isso, é muito importante que todos busquem a vacinação para que se evite a doença”, observa.



A campanha tem como objetivo evitar complicações, hospitalizações e mortes em decorrência da influenza.