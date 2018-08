Inaugurada Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva

A Administração Municipal inaugurou nesta sexta (10), a Escola Municipal Agar de Afonseca e Silva. Trabalhadores da escola, estudantes e pais de alunos comemoraram a conquista educacional para o bairro que passa a ter atendimento integral de educação infantil com pré-escola e ensino fundamental.

O evento contou com apresentações de músicos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo e de alunos da escola Agar de Afonseca e Silva. Com arquitetura moderna, a escola foi toda equipada com móveis novos, com estrutura planejada para ofertar um ensino de qualidade.

Em nome da família da homenageada, o sobrinho-neto da Professora Agar, Paulo Nessralla, disse que estão muito felizes. “A estratégia da Dona Agar foi dar a Araxá uma educação de primeiríssima qualidade. Hoje não tinha um local melhor, com uma escola tão bem construída, tão arejada e num bairro tão necessitado da educação do qual podemos dizer que Dona Agar vai ficar eternizada, praticando essa educação todos os dias”.

A escola tem capacidade para atender 300 alunos da educação infantil, com idades que variam de 4 a 10 anos. A diretora Andreia Guimarães Barbosa Faria, agradeceu a confiança por se escolhida para ser a primeira gestora da escola e reforçou que estão vivendo um momento muito feliz. “Assumo o compromisso de dedicar-me para que juntamente com a equipe desta escola possamos proporcionar às crianças que aqui estudarem uma educação de qualidade, garantindo-lhes desenvolvimento em sua integralidade”.

A secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, ressalta que é muito importante oferecer mais esta escola para a comunidade. O bairro é novo, os alunos dependiam de transporte escolar e agora os pais ficam até mais tranquilos tendo as crianças estudando perto de casa. “Nós da Administração Municipal e todos os profissionais que trabalham na unidade estamos muito felizes. Inauguramos o Cemei Querobina Gomes Borges, as crianças já estão estudando na escola Agar. A educação precisa contar com boas estruturas nas unidades escolares para que o ensino se desenvolva de uma maneira completa”.

O prefeito Aracely de Paula, destacou sua satisfação como administrador público em poder mais uma vez entregar uma escola para a comunidade. Disse que depois das escolas a Administração Municipal pretende atender os moradores com uma unidade de saúde. “Esta é a porta mais sagrada que abrimos é a porta para o futuro. Esta obra tem uma beleza visual e arquitetônica, mas nos motiva ainda mais porque estamos construindo a pessoa humana. Através da educação damos à criança uma rota certa para o futuro, ações que fazem com que a cidade tenha um destino diferenciado”, finalizou.