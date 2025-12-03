Iniciativa mobiliza comunidade e cria a primeira microfloresta urbana de Araxá

Onde antes havia apenas um terreno vazio, agora começa a nascer uma nova área verde no bairro Dona Adélia. A primeira microfloresta urbana de Araxá é resultado de uma proposta do vereador Raphael Rios e da união de dezenas de voluntários e parceiros que se mobilizaram para transformar o espaço e promover mais qualidade de vida para a comunidade.

O novo ambiente natural vai ajudar a reduzir ilhas de calor, melhorar a sensação térmica no entorno e contribuir para a qualidade do ar, com maior filtragem de poluentes. O mutirão realizado neste sábado (29) marca um avanço ambiental significativo para a cidade e já abre caminho para iniciativas semelhantes em outros bairros.

As ações começaram durante a semana, com apoio da Prefeitura de Araxá na preparação do solo, abertura das covas e transporte das mudas. Na quinta-feira (27), cerca de 90 jovens atiradores do Tiro de Guerra iniciaram o plantio das 200 mudas doadas pelo projeto Guardiões da Semente, coordenado por Ione Magalhães. O restante, cerca de 1,5 mil mudas, foi produzido pela Fazendinha do Senhor Jesus. Nos dias seguintes, os jovens da Casa do Pequeno Jardineiro organizaram as mudas e auxiliaram na distribuição do substrato, etapa essencial para o sucesso do plantio.

A maior parte do trabalho aconteceu no sábado, quando dezenas de voluntários colocaram literalmente a mão na terra e deram vida à transformação do espaço. Só nesta primeira etapa foram plantadas 1.700 mudas, cobrindo metade da área destinada ao projeto e marcando um avanço significativo na criação da primeira microfloresta de Araxá.

Raphael Rios destacou o engajamento da população e celebrou o resultado da iniciativa, reforçando que cada gesto colaborou para tornar o projeto realidade.

O vereador agradeceu a todos os parceiros que contribuíram para a ação: Prefeitura de Araxá, Fazendinha do Senhor Jesus, Copasa, Guardiões das Sementes, Corrida da União, Tiro de Guerra, Casa do Pequeno Jardineiro, Cefet, Vapt-Vupt, Mosaic, IPDSA, Moto Clube Insanos, Vigilância Sanitária, Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Cemei Gabriela Almeida, Uniaraxá, Missão Liberdade, Centro de Atendimento ao Servidor (CAS) e demais apoiadores.

Foram plantadas mudas nativas e frutíferas, como jacarandá-mimoso, tingui, bálsamo, laranjinha-do-cerrado, mogno-do-cerrado, jatobá-mirim, cedrinho, baru, ipê-branco, teca asiática, graviola, amora gigante, goiaba, anjico-vermelho, araçá-goiaba, aroeira-do-sertão, capororoca, canafístula, genipapo, goiaba-margosa, goiaba-vermelha, ingá-branco, ipê-amarelo, ipê-cascudo, ipê-roxo, ipê-verde, jatobá-da-mata, pau-de-leite, pau-de-vidro, peroba-rosa, pitanga, pombeiro-branco e uvaia.

A criação da microfloresta reafirma o compromisso público assumido por Raphael Rios com a população de Araxá e com a proteção ambiental, representando um passo concreto na construção de um futuro mais sustentável para a cidade.