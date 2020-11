Inscrições abertas para a Lei Aldir Blanc em Araxá

A Prefeitura de Araxá, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), informa aos agentes e promotores culturais que estão abertas as inscrições de propostas e projetos culturais e artísticos para acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 23, e se encerram no dia 30/11/2020 às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis no site da FCCB: http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/ para consulta. O objetivo desta seleção é fomentar a produção artística e cultural do município para agentes culturais e artistas que tiveram suas atividades interrompidas e sua renda fragilizada pelas medidas de distanciamento social adotadas em decorrência da pandemia do Coronavírus.

O agente cultural poderá escolher o Edital de sua preferência conforme as opções a seguir:

– Edital 01: Seleção de proposta de atividades culturais relativas às diversas formas de expressão artística destinadas à manutenção de agentes, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais e atividades que possam ser transmitidas pela internet ou plataformas digitais.

– Edital 02: Concessão de subsídio à manutenção de espaços artísticos que tiveram suas atividades interrompidas.

– Edital 03: Reconhecer e premiar iniciativas já realizadas e propostas por pessoas físicas – Mestres e/ou Griô que envolvam expressões das culturas populares.

Os interessados em pleitear os recursos deverão estar previamente cadastrados e/ou inscritos nas plataformas específicas para este fim, como o Cadastro Municipal de Cultura. A Fundação Cultural Calmon Barreto localizada na Praça Arthur Bernardes nº 10 estará recebendo os Projetos. Estes deverão ser protocolados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.