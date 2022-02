Inscrições abertas para o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2022

Entre 1º de fevereiro e 18 de março, a CBMM, empresa brasileira líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, recebe inscrições para o Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia, edição 2022. Esse é o quarto ano de realização desta que se consolida como a maior premiação de Ciência e Tecnologia do país.

De acordo com o vice-presidente da CBMM, Ricardo Lima, o objetivo do Prêmio é reconhecer e estimular a realização de pesquisas científicas e tecnológicas que produzam impacto no desenvolvimento da cultura de inovação no Brasil, reconhecendo os esforços e comprometimento de profissionais que contribuem com benefícios significativos para a sociedade.

“No Brasil temos pesquisas muito avançadas e profissionais que desenvolvem projetos e aplicações inovadoras que de fato trazem impacto positivo para o cotidiano das pessoas”, comenta Lima. Segundo o executivo, “a intenção da CBMM é incentivar essa inovação e a discussão científica, além de valorizar a produção acadêmica, tão importante para o futuro do nosso país. O reconhecimento de profissionais com destacado sucesso no desenvolvimento científico e tecnológico deverá incentivar os mais jovens a seguirem o mesmo caminho”.

A premiação é dividida em duas categorias: Ciência, que reconhece pesquisadores e equipes que elevam o Brasil em destaque no cenário científico global; e Tecnologia, que visa a prestigiar profissionais que desenvolvem aplicações práticas e, com isso, promovem impactos positivos e relevantes para o País. Serão dois vencedores, um por categoria, que receberão um prêmio de R$ 500 mil cada.

O Prêmio CBMM é destinado a profissionais de todo o país que tenham concebido produtos, processos, metodologias ou serviços inovadores nas áreas de Ciências da Computação, Ciências da Terra, Ciências da Vida, Engenharias, Física, Matemática e Química. Instituições de ensino, associações e empresas também podem indicar candidatos ao Prêmio. A participação é gratuita, sem taxas de inscrição ou qualquer outra despesa.

Uma comissão julgadora independente, constituída por renomados profissionais, irá avaliar as iniciativas e selecionar um vencedor para cada categoria. O anúncio dos ganhadores deve acontecer em meados de julho e a cerimônia de premiação está prevista para agosto deste ano.

Os interessados podem conferir o regulamento completo do Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia por meio do site: PremioCBMM.com.br.

CRONOGRAMA – Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia 2022

Regulamento e inscrições: www.premiocbmm.com.br

Prazo para indicações e inscrições: até 18 de março de 2022

Envio de currículos e textos descritivos: até 15 de abril de 2022

Análise dos trabalhos pela Comissão Julgadora: de 2 de maio a 1º de julho 2022

Comunicação dos vencedores: até 15 de julho de 2022

Cerimônia de Premiação: agosto de 2022

Prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia

Na edição de 2021, foram mais de 420 inscritos vindos de todo o país.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center