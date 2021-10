Inscrições de artistas de Araxá para prêmios da Lei Calmon Barreto vão até 13 de outubro

Registros de fotos, panfletos de divulgação, notícias de jornais e vídeos. Todo o material que possa comprovar a atuação do artista araxaense na cultura no último ano serve como documentação para que ele possa concorrer a prêmios entre R$ 1.000 e R$ 4.000, e que serão distribuídos através da Lei Calmon Barreto.

As inscrições seguem até o dia 13 de outubro. Para participar, os artistas precisam estar com o Cadastro Municipal de Cultura atualizado, feito pelo site da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) – (http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/).

A premiação será dividida por categoria, por meio da apresentação de um portfólio como comprovante de todas as ações que foram desenvolvidas com no mínimo dois anos de atuação. Serão avaliadas produções de desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, como música, artes visuais, artes cênicas, cultura popular, dança, artesanato, dentre outras.

Esta é a segunda edição da Lei Calmon Barreto e desta vez vai distribuir R$ 225 mil em prêmios, sendo: 95 prêmios de R$ 1.000 cada para categoria solo; 15 prêmios de R$ 2.000 cada na categoria dupla e 25 prêmios de R$ 4.000 na categoria grupos.

A reabertura do edital aconteceu devido à baixa procura na primeira fase do projeto e desclassificação de alguns artistas por falta de documentação. “É importante ler o edital com atenção e repassar quais documentos são exigidos para não correr risco de ser desclassificado”, informa a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

De acordo com ela, os participantes que foram desclassificados da primeira edição da Lei Calmon Barreto podem buscar as pastas com o portfólio e verificar, através do relatório da comissão, o que ficou faltando e concorrer novamente.

As inscrições para pleitear as premiações serão realizadas de forma presencial, das 8h às 17h. Os documentos devem ser entregues na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, na Praça Arthur Bernardes, n° 10 Centro.

Confira o edital: (http://fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br/dados/noticia/625/arquivo/Edital%2002.pdf)