Inscrições para o Minha Casa, Minha Vida Cidades terminam nesta terça-feira (14)

Os interessados em participar do Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades têm até esta terça-feira (14) para realizar a inscrição. Em Araxá, cerca de 2 mil famílias já se cadastraram e, para quem ainda precisa de atendimento presencial, a Prefeitura mantém uma equipe de apoio na Escola Municipal Delfim Moreira, das 8h às 16h.

Desde a abertura das inscrições, a Secretaria de Assistência Social estruturou um atendimento presencial para garantir que todas as pessoas aptas a participar do programa tenham acesso ao cadastro, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades para utilizar o aplicativo Colab. Além de auxiliar na inscrição, as equipes também orientam os interessados, conferem a documentação e esclarecem dúvidas sobre o processo.

O atendimento presencial é destinado às pessoas que não conseguiram efetuar a inscrição pelo aplicativo. Já quem optar pelo cadastro digital poderá concluir todo o processo pelo Colab até o encerramento do prazo, nesta terça-feira (14).

Após o término das inscrições, a Prefeitura dará continuidade às etapas previstas no edital. O cronograma inclui a análise da documentação apresentada, a classificação das famílias inscritas, a divulgação da lista preliminar de classificados, o período para apresentação de recursos e, por fim, a homologação do resultado.

Mais informações sobre o programa, critérios de participação, documentação exigida e perguntas frequentes estão disponíveis no portal de Perguntas e Respostas da Prefeitura de Araxá. Acesse neste link: https://araxa.mg.gov.br/conteudo2-listar/1/perguntas-frequentes?modo=faq

SERVIÇO

Local: Escola Municipal Delfim Moreira

Período: até o dia 14 de julho

Horário: 8h às 16h

Público: Pessoas que não possuem acesso à internet ou têm dificuldade para realizar a inscrição pelo aplicativo Colab.