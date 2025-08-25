Inscrições para Pós-Graduação gratuita em Empreendedorismo e Inovação da UAB Araxá terminam nesta sexta-feira (29)

O prazo para inscrições no curso gratuito de Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação termina nesta sexta-feira, 29 de agosto. A especialização é oferecida pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e disponibiliza 30 vagas.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, e o curso será ministrado totalmente a distância, sem a necessidade de encontros presenciais no Polo.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, por meio do envio do Formulário de Inscrição preenchido e do envio da documentação digitalizada para o e-mail [email protected]. Inscrições recebidas após a data de término serão desconsideradas.

Para mais informações, acesse o edital no link: https://faces.ufu.br/editais/2025-06-selecao-publica-de-candidatos-ao-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-especializacao-em

Polo UAB Araxá: Whatsapp: (34) 98836-2441 e (34) 98858-3936.

E-mail: [email protected]