Inscrições para processo seletivo de ingresso na Graduação do CEFET-MG Araxá terminam na próxima segunda-feira (19)

O processo seletivo para preenchimento de vagas nos cursos de graduação do CEFET-MG será por meio das notas de uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para ingresso no 1º semestre letivo de 2021 acontecem pela internet até o dia 19 de abril, próxima segunda-feira. Em Araxá, são 80 vagas, sendo 40 para o curso de Engenharia de Automação Industrial e 40 para o curso de Engenharia de Minas.



Podem participar os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente e que tenham participado de uma das duas últimas edições do Enem (2019 ou 2020) e obtido, no mínimo, 500 pontos na prova de Redação e, no mínimo, 450 pontos em cada uma das demais provas. Caso o candidato tenha participado das duas edições e comparecido a todos os dias de prova, será considerada a maior Nota Final obtida dentre as duas edições.



Das 844 vagas, 50% serão destinadas ao acesso por ampla concorrência (AC) e 50% ao acesso pelo Sistema de Reserva de Vagas (SRV). As oportunidades são para os campi Araxá, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, Timóteo e Varginha.



O resultado preliminar será publicado após às 20h do dia 22 de abril e o resultado final, no dia 26 de abril.

Acesse o edital e saiba mais sobre os cursos, a inscrição, o Sistema de Reserva de Vagas, entre outras informações importantes: www.vestibular.cefetmg.br .