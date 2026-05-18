INSS abre vagas para estagiário em Araxá 

O Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS abriu duas vagas para estágio remunerado na agência de Araxá. O estágio tem duração de dois anos com carga horária de 30 horas semanais.

Uma das vagas é destinada para estudantes do nível médio, ou seja, que estejam cursando ensino médio ou curso técnico em qualquer área. A outra vaga é para nível superior e o candidato pode estar cursando qualquer curso da área de exatas ou humanas.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, conhecimento básico de informática e disponibilidade para estagiar no período da manhã ou da tarde. Quem se interessar pelas vagas podem enviar currículo para o e-mail da agência do INSS de Araxá: [email protected] ou deixar o documento na portaria da agência localizada na Travessa Zeca Montandon, nº 10, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas.

Importante lembrar que o prazo para o envio dos currículos é até o dia 22 de maio de 2026. Aproveite esta oportunidade de crescimento profissional e pessoal.