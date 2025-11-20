Integrare– Arte e Acessibilidade causa impacto artístico e social

O Projeto Integrare- Arte e Acessibilidade é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da CBMM e do Grupo Zema, reforçando o compromisso dessas instituições com a promoção da cultura e o fortalecimento social.

Entre maio e outubro de 2025, o Integrare promoveu seis meses de imersão artística nas Escolas Estadual Rotary, Municipal Romália Porfírio de Azevedo e no Centro de Formação Profissional Júlio Dário. Ao longo do período, mais de 60 participantes — entre jovens, adultos e pessoas idosas — vivenciaram uma jornada criativa transformadora nas oficinas de desenho e pintura conduzidas pelo instrutor Matheus Black, com coordenação de Maria Ângela Bittencourt.

Durante as atividades, os alunos exploraram diferentes técnicas e linguagens visuais, como desenho graffiti, acrílico sobre tela, colagem artística e exercícios voltados à criatividade, descobrindo novos talentos e fortalecendo sua expressão individual.

Um dos pilares do projeto é o compromisso com a inclusão e a acessibilidade, garantindo que todos pudessem participar e desenvolver seus potenciais artísticos e humanos em um ambiente acolhedor e estimulante.

A etapa final do Integrare ganhou destaque com a exposição das obras produzidas, realizada na Câmara Municipal de Araxá, entre 17 e 19 de novembro de 2025. A mostra celebrou o aprendizado, o protagonismo dos participantes e a força transformadora da arte na comunidade.