Investigado, Zidane é afastado do cargo de vereador por tempo indeterminado; confira coletiva da Polícia Civil

Foto: Redes Sociais

Zidane (Ricardo Assis Gianvechio) foi afastado do cargo de vereador nesta segunda-feira (8), após a Justiça Eleitoral deferir pedido da Polícia Civil que move uma investigação contra ele por suposta compra de votos durante o pleito eleitoral de 2020. Zidane (PP) foi eleito para o primeiro mandato, com 929 votos. Também foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Zidane.



Coletiva concedida pela Polícia Civil, com imagem de Willian Tardelli Reportagens em Araxá e Região