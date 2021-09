IPDSA assina contrato com empresa que fará revisão de Plano Diretor

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) assinou, nesta terça-feira (28), o contrato com a empresa que realizará a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade. O contrato, no valor de R$ 547 mil, com a empresa vencedora da licitação, a DRZ Geotecnologia e Consultoria, estipula um prazo de 7 meses para a entrega do primeiro esboço do Plano Diretor. Na próxima semana, a contratada apresentará um plano de trabalho.

De acordo com o superintendente do IPDSA, Ney Dutra, uma equipe da autarquia irá compor a comissão técnica que irá pactuar o cronograma de execução. “É o Plano Diretor que vai disciplinar o desenvolvimento e expansão urbana de Araxá nos seus aspectos econômicos, físicos e sociais, visando obter melhoria de qualidade de vida da comunidade local. E nós iremos acompanhar o trabalho desenvolvido para traçar um melhor diagnóstico da nossa realidade, além de explorar as potencialidades no município”, afirma.

De acordo com Agustinho de Rezende, diretor da DRZ, entre as diretrizes que irão nortear a revisão do Plano Diretor Estratégico está o conceito de “Cidade Inteligente”, e a “Agenda 21”, um compilado de ações para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas.

“O Plano Diretor vem exatamente para dar à cidade a condição de ela crescer planejadamente. A cidade é de todos e para todos, o Plano Diretor será construído buscando um território mais humano e sustentável”, destaca o diretor.

Ao longo do processo de revisão do plano, o cronograma também contemplará a participação da comunidade, através de audiências públicas, para apontar as carências e expectativas.

“Pensamos que uma cidade feliz é uma cidade que busca novos horizontes. Araxá também pode participar do contexto ‘Cidade Inteligente’. O Plano Diretor é isso, uma cidade inteligente para ser feliz”, enfatiza Ney.