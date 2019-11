Jogos Dominicanos têm finais de esportes coletivos neste sábado (23)

A penúltima rodada dos Jogos Dominicanos Anastasianos promete muita emoção e disputas acirradas. Neste sábado (23) as quadras do Colégio São Domingos vão receber a partir das 8h as finais dos esportes coletivos.



Entram em campo as equipes que se destacaram no fustal, vôleibol, handebol e basquete nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil; feminino e masculino. “As finais prometem. Temos grandes equipes nas disputas e todas com um nível técnico muito bom. Além das finais de alguns esportes também teremos as disputas de semifinal e terceiro lugar em algumas modalidades. Vai ser um fim de semana animado”, diz o professor de Educação Física do CSD, Danilo Hélio Borges.



Mais uma vez Danilo ressalta a importância das torcidas no apoio aos atletas. A expectativa da organização é de que centenas de pessoas passem pelo CSD ao longo do dia. A orientação é que elas se organizem para assistirem aos jogos de interesse utilizando a tabela (abaixo). “Vamos continuar priorizando a pontualidade e a disciplina. Vale ressaltar que a entrada é gratuita”, ressalta Danilo.



Xadrez

As competições de xadrez também serão realizadas neste sábado (23) de 13h às 18h, no Colégio São Domingos. A programação começa com a habilitação dos alunos / atletas, na sequência (13h20) será iniciado o Congresso Técnico e às 13h45 as rodadas.



As competições

Os Jogos Dominicanos reúnem este ano 800 estudantes. A competição envolve nove escolas públicas e particulares da cidade.

Até dezembro os alunos participarão de disputas em quatro modalidades de esportes coletivos (basquetebol, futsal, handebol e voleibol) e também em esportes individuais (natação – crawl, borboleta, peito, costas e revezamento – 5 raias; atletismo – corridas de velocidade e revezamento e xadrez).