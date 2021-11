Jovem é preso por suspeita de tráfico no bairro Santo Antônio

Nesta segunda-feira (22), durante operação policial no bairro Novo Santo Antônio, a Polícia Militar realizou abordagem de um indivíduo de 19 anos, já conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante buscas em sua residência foi aplicada a cadela “Alana” da Rocca do 37º BPM, a qual demonstrou comportamento técnico definido como alerta específico, sendo localizadas 23 pedras de crack, uma porção de crack moído, uma lâmina com resquícios de crack e um tablete de tamanho médio de maconha. Vale ressaltar que o autor já foi preso pelo crime de tráfico de drogas em data pretérita.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo material apreendido.