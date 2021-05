Jovem perde a vida em acidente na Hítalo Ros

Na madrugada de sábado, por volta das 5h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na avenida Hítalo Ros, local em que foi registrado um acidente que vitimou um jovem de 20 anos.

De acordo com a PM, o acidente foi entre dois veículos, um Fiat Uno e um Fiat Doblô. O condutor e único ocupante do Fiat Uno, José Paulo Alves Rosa morreu no local.

O condutor do Fiat Doblô, um homem de 37 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital da Unimed, sendo atendido e liberado, queixando-se apenas de dores pelo corpo. Os demais ocupantes do Fiat Doblô, sendo a esposa do condutor, de 36 anos, e os filhos de 11 e 17 anos não sofreram ferimentos.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais. Uma testemunha informou aos policiais que esteve com a vítima em uma festa e fizeram uso de bebida alcoólica.

O condutor do veículo Fiat Doblô relatou que saiu da cidade de São José do Rio Pardo (SP), no início da noite, juntamente com sua família, em direção à cidade de Araxá. Ele informou que no momento do acidente o veículo Fiat Uno transitava em sentido contrário com os faróis apagados e em alta velocidade, não sendo possível desviar para avitar a batida.

Os veículos foram removidos ao pátio credenciado ao Detran e o corpo de José Paulo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Araxá.